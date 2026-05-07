Бенфика хочет продать Судакова ради подписания другого игрока

Бенфика во время летнего трансферного окна рассчитывает продать украинского полузащитника Георгия Судакова.

Как сообщает Record, лиссабонский клуб хочет выручить от перехода 23-летнего украинца средства для покупки хавбека Браги Родриго Саласара, который стал главной целью "орлов" на лето.

Отмечается, что Судаков не оправдал ожиданий Бенфики, а клуб уже начал обсуждение с представителями игрока его будущего. Также президент "орлов" Руй Кошта ведет переговоры со своим коллегой из Браги Антониу Салвадором по поводу потенциального трансфера Саласара.

Бенфика стремится компенсировать потраченные средства на украинского хавбека, которого прошлым летом арендовала у Шахтера за 6,75 миллиона евро с обязательством выкупа за 20,25 миллиона евро. Также сделка предусматривала пять миллионов евро в виде бонусов. Кроме того, лиссабонцы могут доплатить еще шесть миллионов евро, чтобы сократить долю "горняков" от перепродажи игрока с 25% до 15%.

В нынешнем сезоне Судаков провел за Бенфику 36 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

На счету 26-летнего Саласара 23 гола и восемь ассистов в 45 поединках за Брагу в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Бенфика установила цену на украинского голкипера Анатолия Трубина.

