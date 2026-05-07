Полузащитник Арсенала признан игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам вторых полуфинальных матчей турнира.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, награды удостоился полузащитник лондонского Арсенала Деклан Райс.

"Канониры" вместе с 27-летним английским хавбеком в ответном матче с мадридским Атлетико одержали минимальную победу 1:0 и вышли в финал ЛЧ.

Вторым претендентом на награду был защитник ПСЖ Вильян Пачо, команда которого завершила вничью 1:1 второй поединок с Баварией и также оформила выход в финал.

Declan Rice is the Player of the Week! 👏 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2026

