iSport.ua
Русский Українська

Олийникова на отказе соперницы вышла в третий круг турнира в Риме

Украинская теннисистка одолела 18-ю ракетку мира.
Сегодня, 18:08       Автор: Игорь Мищук
Александра Олийникова / Getty Images
Александра Олийникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олийникова (№68 WTA) пробилась в третий раунд турнира WTA 1000 в Риме.

Во втором круге соревнований украинка встречалась с Кларой Таусон (№18 WTA) из Дании и прошла дальше на отказе соперницы.

Читай также: Олийникова выиграла первый в карьере матч основной сетки турнира WTA 1000

Олийникова уверенно выиграла первый сет, отдав сопернице всего один гейм, а во второй партии при счете 3:1 в пользу украинки датская теннисистка снялась с матча из-за травмы поясницы.

WTA 1000, Рим, Италия
Второй круг

Александра Олийникова (Украина) - Клара Таусон (Дания) 6:1, 3:1 - отказ

Олийникова одержала дебютную победу над представительницей топ-20 мирового рейтинга и впервые в карьере вышла в третий круг турнира WTA 1000.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет чешка Линда Носкова (№13 WTA).

Ранее сообщалось, что Юлия Стародубцева уступила в первом круге турнира в Риме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Александра Олейникова

Статьи по теме

Стародубцева уступила в первом круге турнира в Риме Стародубцева уступила в первом круге турнира в Риме
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Риме Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Риме
Калинина вышла в основную сетку турнира в Риме Калинина вышла в основную сетку турнира в Риме
Снигур не смогла преодолеть квалификацию турнира в Риме Снигур не смогла преодолеть квалификацию турнира в Риме

Видео

Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Кристал Пэлас - Шахтер в ЛК
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии, а Нью-Йорк увеличил преимущество
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Защитник Боруссии Д внезапно объявил о завершении карьеры в 30 лет
Формула 118:50
Пилот Астон Мартин установил новый рекорд Формулы-1
Киберспорт18:30
NaVi попали в легкую группу на DreamLeague Season 29
Европа18:10
Защитник Реала раздумывает о завершении карьеры
Теннис18:08
Олийникова на отказе соперницы вышла в третий круг турнира в Риме
Лига Чемпионов17:32
Полузащитник Арсенала признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:30
Игрок Реала оказался в больнице после драки в раздевалке
Лига конференций16:55
Лига конференций: Шахтер сыграет в гостях с Кристал Пэлас, Страсбур встретится с Райо Вальекано
Теннис16:48
Стародубцева уступила в первом круге турнира в Риме
Лига Европы16:15
Лига Европы: Астон Вилла примет Ноттингем Форест, Фрайбург встретится с Брагой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK