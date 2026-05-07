Олийникова на отказе соперницы вышла в третий круг турнира в Риме

Украинская теннисистка Александра Олийникова (№68 WTA) пробилась в третий раунд турнира WTA 1000 в Риме.

Во втором круге соревнований украинка встречалась с Кларой Таусон (№18 WTA) из Дании и прошла дальше на отказе соперницы.

Олийникова уверенно выиграла первый сет, отдав сопернице всего один гейм, а во второй партии при счете 3:1 в пользу украинки датская теннисистка снялась с матча из-за травмы поясницы.

WTA 1000, Рим, Италия

Второй круг

Александра Олийникова (Украина) - Клара Таусон (Дания) 6:1, 3:1 - отказ

Олийникова одержала дебютную победу над представительницей топ-20 мирового рейтинга и впервые в карьере вышла в третий круг турнира WTA 1000.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет чешка Линда Носкова (№13 WTA).

Ранее сообщалось, что Юлия Стародубцева уступила в первом круге турнира в Риме.

