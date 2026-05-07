Защитник Реала раздумывает о завершении карьеры

Защитник Реала Ферлан Менди может завершить карьеру, пишет COPE.

Напомним, что француз снова получил тяжелую травму. У него диагностировали разрыв сухожилия с отрывом кости.

Восстановление займет не меньше года, однако многое будет зависеть от успеха операции.

При этом 30-летний футболист осведовлен о рисках, а потому задумывается о завершении карьеры. Напомним, что его контракт с Реалом действует до 2028 года.

