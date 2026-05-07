Пилот Астон Мартин установил новый рекорд Формулы-1

Фернандо Алонсо 40 раз подряд обыграл партнера.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Фернандо Алонсо / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо установил историческое достижение.

44-летний испанец стал первым пилотом в истории Формулы-1, который обыграл своего напарника на 40 квалификациях подряд.

В последний раз Лэнс Стролл сумел обойти Алонсо в квалификации на Гран-при Великобритании-2024.

Тем не менее в текущем сезоне команда находится в глубоком кризисе. Ни один из пилотов пока еще не набрал ни одного очка.

Ранее также сообщалось, что в Ред Булл выбрали замену Максу Ферстаппену.

