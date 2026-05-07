В Ред Булл выбрали преемника Ферстаппена

Внутри Ред Булла уже определились с главным кандидатом на замену Максу Ферстаппену в случае ухода нидерландца, пишет Autosport.

Речь идет о пилоте Макларена Оскаре Пиастри. Отмечается, что "красные быки" считают австралийца идеальным вариантом, ведь он имеет большой потенциал для дальнейшего прогресса.

Добавим, что на текущий момент соглашение Ферстаппена действует до 2027 года, хотя вариант с его уходом внутри паддока называют вполне реалистичным.

Ранее в СМИ писали о возможном обмене гонщиками между Ред Буллом и Маклареном, однако эту информацию опроверг Андреа Стелла.

