iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

В Ред Булл выбрали преемника Ферстаппена

Пиастри может стать новым пилотом "красных быков".
Сегодня, 12:39       Автор: Валентина Чорноштан
Оскар Пиастри, Макс Ферстаппен / Getty Images
Оскар Пиастри, Макс Ферстаппен / Getty Images

Внутри Ред Булла уже определились с главным кандидатом на замену Максу Ферстаппену в случае ухода нидерландца, пишет Autosport.

Речь идет о пилоте Макларена Оскаре Пиастри. Отмечается, что "красные быки" считают австралийца идеальным вариантом, ведь он имеет большой потенциал для дальнейшего прогресса.

Добавим, что на текущий момент соглашение Ферстаппена действует до 2027 года, хотя вариант с его уходом внутри паддока называют вполне реалистичным.

Ранее в СМИ писали о возможном обмене гонщиками между Ред Буллом и Маклареном, однако эту информацию опроверг Андреа Стелла.

Тем временем Гран-при Турции может вернуться в календарь уже в 2026 году.Известно, в чём причина  таких изменений.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен Оскар Пиастри

Статьи по теме

Гран-при Майами приблизился к рекорду Бразилии-2019 Гран-при Майами приблизился к рекорду Бразилии-2019
Сразу три пилота могут лишиться очков после Гран-при Майами Сразу три пилота могут лишиться очков после Гран-при Майами
Пилот Ред Булл - об апдейтах бодила: "Больше не чувствую себя пассажиром" Пилот Ред Булл - об апдейтах бодила: "Больше не чувствую себя пассажиром"
Ферстаппен раскритиковал влияние гонщиков на регламент Ферстаппен раскритиковал влияние гонщиков на регламент

Видео

Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Кристал Пэлас - Шахтер в ЛК
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии, а Нью-Йорк увеличил преимущество
просмотров

Последние новости

Лига Европы16:15
Лига Европы: Астон Вилла примет Ноттингем Форест, Фрайбург встретится с Брагой
Бокс14:48
Паркер сделал прогноз на бой Уордли и Дюбуа
Лига конференций14:25
Кристал Пэлас - Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги конференций 07.05.2026
НБА13:57
Ключевой защитник Кливленда пропустит второй матч против Детройта
Европа13:34
СМИ раскрыли подробности конфликта Рюдигера и Каррераса
Лига Чемпионов12:58
Кейн повторил уникальное достижение ван Нистелроя в ЛЧ
Формула 112:39
В Ред Булл выбрали преемника Ферстаппена
Европа12:10
Манчестер Юнайтед следит за тремя защитниками
НБА11:37
Вембаньяма повторяет достижение Кавая Ленарда
Бокс10:50
Уордли назвал потенциального следующего оппонента после Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK