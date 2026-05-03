Пилот Ред Булл - об апдейтах бодила: "Больше не чувствую себя пассажиром"

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен позитивно высказался о работе инженеров во время апрельской паузы.

Добавим, что на ближайшем Гран-при Майами нидерландец занял второе место в квалификации.

Чем я доволен в болиде? Многим. До этого уик-энда многое в машине не работало. Некоторые вещи изменили, и пилотировать стало гораздо комфортнее. Я ощущаю гораздо больше уверенности, больше не чувствую себя пассажиром.

"Это стало очевидно уже в пятницу, но и в спринте всё было не так плохо. Я наконец могу преследовать соперников, а не смотреть, как они уезжают вдаль, чтобы больше их не увидеть. Первый ряд после секундного проигрыша на последнем этапе - это что-то невероятное", — сказал четырёхкратный чемпион.

К слову, напарника Ферстаппена могут дисквалифицировать на Гран-при Майами.

