Ювентус нацелился на аргентинского новичка Реала

Вингер близок к аренде в команде Серии А.

Реал Мадрид во главе с Флорентино Пересом из-за неудач во втором сезоне подряд принял решение разгрузить состав ненужными игроками, и среди них в "чёрный список" попал Франко Мастантуоно.

Аргентинский правый вингер, который перешёл в испанскую команду летом 2025 года, может отправиться в аренду для получения большей игровой практики и опыта.

Главным кандидатом на подписание 18-летнего игрока стал Ювентус, сообщает fichajes. Туринский клуб заинтересован в усилении атакующей линии игроком Реала.

В свою очередь мадридский клуб не против дать "зелёный свет" на аренду аргентинца именно в чемпионате Италии. В мадридской команде считают, что именно эта команда может раскрыть потенциал Мастантуоно.

К слову, бывший игрок Ювентуса впервые за 3 года вышел в стартовом составе.

