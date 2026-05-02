iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал потерял важного защитника перед Эль Класико

Капитан пропустит ближайшие матчи из-за травмы пальца.
Сегодня, 13:54       Автор: Валентина Чорноштан
Даниэль Карвахаль / Getty Images

Правый защитник Реала Даниэль Карвахаль не поможет команде в обороне перед предстоящей встречей с Барселоной.

У испанца диагностирована трещина дистальной фаланги пятого пальца (мизинца) правой стопы, об этом сообщила пресс-служба испанской команды.

Отмечается, что 34-летний игрок пропустит около двух недель и может сыграть в заключительном матче сезона против Эспаньола, а также Барселоны. Эти встречи пройдут 3 и 10 мая соответственно.

К слову, капитан Реала в этом сезоне пропустил 12 матчей из-за травмы колена, а с сентября по октябрь защитник восстанавливался после мышечного повреждения.

Тем временем топ-нападающие Барселоны готовы помочь каталонцам в матче с Осасуной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Даниэль Карвахаль

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK