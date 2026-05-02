Сборная Украины стартует на ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Украины по хоккею начинает выступления на чемпионате мира. "Сине-жёлтая" команда снова будет выступать во втором по силе дивизионе IA.

Матчи группового этапа пройдут со 2 по 8 мая, а соперниками национальной команды станут Польша, Япония, Франция, Казахстан и Литва.

Расписание матчей Украины на ЧМ-2026 (дивизион IA):

Суббота, 2 мая. 20:30. Польша – Украина

Воскресенье, 3 мая. 17:00. Украина – Литва

Вторник, 5 мая. 17:00. Франция – Украина

Четверг, 7 мая. 17:00. Украина – Казахстан

Пятница, 8 мая. 17:00. Украина – Япония

Добавим, что хозяином турнира является Польша, Украина во второй раз выступает в дивизионе IA, в прошлом году команда заняла третье место.

