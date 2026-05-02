iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Сборная Украины стартует на ЧМ-2026 по хоккею

Начинаем выступления против Польщи.
Сегодня, 13:24       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины по хоккею / fhu.com.ua
Сборная Украины по хоккею / fhu.com.ua

Сборная Украины по хоккею начинает выступления на чемпионате мира. "Сине-жёлтая" команда снова будет выступать во втором по силе дивизионе IA.

Матчи группового этапа пройдут со 2 по 8 мая, а соперниками национальной команды станут Польша, Япония, Франция, Казахстан и Литва.

Расписание матчей Украины на ЧМ-2026 (дивизион IA):

  • Суббота, 2 мая. 20:30. Польша – Украина
  • Воскресенье, 3 мая. 17:00. Украина – Литва
  • Вторник, 5 мая. 17:00. Франция – Украина
  • Четверг, 7 мая. 17:00. Украина – Казахстан
  • Пятница, 8 мая. 17:00. Украина – Япония

Добавим, что хозяином турнира является Польша, Украина во второй раз выступает в дивизионе IA, в прошлом году команда заняла третье место.

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс ведет против Мерфи в полуфинале, ничья Аллена и Ицзэ после второй сессии
просмотров
Футбол сегодня: Брентфорд Ярмолюка встретится с Вест Хэмом, Малиновский с Дженоа проведёт матч против Аталанты
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Полтава и Кривбасс выдали результативную ничью на старте 26-го тура
просмотров

Последние новости

Украина13:24
Сборная Украины стартует на ЧМ-2026 по хоккею
Формула 113:02
Стало известно, избежал ли штрафа Ландо Норрис
Европа12:32
Топ нападающие готовы помочь Барселоне в игре с Осасуной
Бокс12:01
"Я вижу у него все шансы": Гвоздик оценил перспективы Хижняка на ОИ-2028
НБА11:43
Харден обновил антирекорд НБА
Европа11:24
Клуб АПЛ хочет оставить чемпионскую нашивку КЧМ на форме
НБА10:53
Звезда Лейкерс остаётся вне игры перед серией с Оклахомой
Европа10:23
Ливерпуль рискует потерять ключевого хавбекка на фоне затянувшихся переговоров
Европа09:54
Точно нет. Реал сообщил кого точно не видит тренером команды
Формула 109:38
Антонелли столкнулся с неполадками на практике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK