Стало известно, избежал ли штрафа Ландо Норрис

Пилот Макларен Ландо Норрис во время квалификации к спринту Гран-при Майами ехал по трассе слишком медленно и не уложился в лимит 1:48.000 секунды, утверждённый директором гонки.

Сразу после окончания сессии он был вызван к стюардам: в случае признания виновным в нарушении он мог лишиться поула в спринте.

Однако после того как стюарды рассмотрели и проанализировали все обстоятельства, они пришли к выводу, что действующий чемпион Формулы-1 ехал с допустимой скоростью.

Перед 17-м поворотом его обогнал Нико Хюлькенберг, в результате чего Норрису пришлось сбросить скорость, чтобы создать необходимый задел перед машиной впереди. Следовательно, он не ехал необоснованно медленно.

Теперь в спринте, который пройдёт 2 мая, Ландо будет стартовать с поула. За ним находится пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли, а также напарник Норриса - Оскар Пиастри.

Тем временем Антонелли столкнулся с неполадками на практике.

