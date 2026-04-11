Пиастри рассказал правду о напряжении с Норрисом в Макларене

Объяснил, почему конфликт с действующим чемпионом выглядит преувеличенным.

Пилот команды Макларен Оскар Пиастри поделился информацией о том, какими на самом деле были его отношения с напарником Ландо Норрисом в 2025 году.

Добавим, что в СМИ часто описывали их как не самые лучшие.

Определённо случались напряжённые моменты за закрытыми дверями, но не было никакой катастрофы или «третьей мировой войны», как это преподносят некоторые издания.

"Всем тяжело справляться с такими ситуациями. Важно найти баланс между командной работой и собственными интересами. И хочется, чтобы эти непростые разговоры оставались между нами", — приводят слова гонщика в F1 Oversteer.

