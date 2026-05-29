The Athletic раскрыл детали сделки Моуринью с Реалом

Летние трансферы уже в разработке.

Жозе Моуринью подписал контракт с Реалом до 2029 года. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, португалец заключил нужные бумаги с мадридцами ещё на прошлой неделе.

Однако было принято решение, что официально о назначении 63-летнего специалиста главным тренером объявят после президентских выборов в клубе.

Добавим, что работа над тренерским штабом Жозе и летней трансферной кампанией уже началась.

