СМИ: Реал продлит контракт с Винисиусом только при одном условии

Или снижение требований, или до свидания.

Мадридский Реал принял решение, при каких условиях он готов продлить контракт своему звездному вингеру.

Как пишет журналист El Chiringuito, продление соглашения Винисиуса Джуниора будет только в случае, если игрок согласится снизить финансовые требования.

Отмечается, что 25-летний вингер и его агент пока что не идут на уступки, и если так пойдёт дальше, то Реал прекратит все попытки.

Напомним, что текущий договор Винисиуса с испанской командой рассчитан до лета 2027.

