Комо надеется сохранить аргентинца, который принадлежит Реалу

Сам хавбек откладывает возвращение ради ещё одного сезона в Италии.
Сегодня, 13:10       Автор: Валентина Чорноштан
Нико Пас / Getty Images

Воспитанник Реала Нико Пас, который сейчас выступает за Комо, может вернуться в родной клуб, пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Потенциальный новый наставник "сливочной" команды заинтересован в услугах молодого и перспективного полузащитника.

Испанская команда, в свою очередь, может выкупить его за 9 миллионов евро в июне 2026 года или же за 10 миллионов евро летом 2027 года.

Тем временем Нико Пас хотел бы продолжить выступать в Серии А, он делает всё, чтобы остаться ещё на год. В этом сезоне он забил 12 голов в 35 матчах чемпионата Италии.

К слову, сразу три гранда охотятся за хавбеком Челси.

