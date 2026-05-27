Комо надеется сохранить аргентинца, который принадлежит Реалу

Сам хавбек откладывает возвращение ради ещё одного сезона в Италии.

Воспитанник Реала Нико Пас, который сейчас выступает за Комо, может вернуться в родной клуб, пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Потенциальный новый наставник "сливочной" команды заинтересован в услугах молодого и перспективного полузащитника.

Испанская команда, в свою очередь, может выкупить его за 9 миллионов евро в июне 2026 года или же за 10 миллионов евро летом 2027 года.

Тем временем Нико Пас хотел бы продолжить выступать в Серии А, он делает всё, чтобы остаться ещё на год. В этом сезоне он забил 12 голов в 35 матчах чемпионата Италии.

