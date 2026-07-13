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Футбол

Итальянский гранд начал переговоры по хавбеку сборной Украины

Георгий Судаков снова интересен Ювентусу.
Вчера, 23:25       Автор: Андрей Безуглый
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков может переехать в Италию, пишет Football Inside News.

По информации источника, Ювентус начал переговоры по трансферу украинца.

Напомним, что туринцы уже пытались подписать Судакова, когда тот еще выступал за Шахтер.

На текущий момент переговоры только начались. Неизвестно, согласится ли Бенфика на трансфер и сколько запросит за игрока.

Трансфермаркт оценивает Георгия Судакова в 25 млн евро. В прошлом сезоне хавбек провел 46 матчей, отличившись четырьмя голами и семью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед выкупил капитана сборной Бельгии.

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