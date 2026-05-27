Судаков отказывается уходить из Бенфики вопреки планам клуба

Георгий Судаков не собирается покидать Бенфику, несмотря на неудавшийся дебют.

Как сообщает издание A Bola, украинец намерен в следующем сезоне оправдать серьезные вложения клуба, а именно закрепиться в составе лиссабонского клуба.

Добавим, что сделка португальской команды с Шахтером обошлась в 32 миллиона евро с учетом бонусов. К слову, в сезоне-2025/26 Судаков провел 36 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Отмечается, что Бенфика, в свою очередь, не исключает возможную продажу хавбека из-за перестройки состава с приходом нового тренера.

Тем временем Спаллетти хочет пригласить двух игроков Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!