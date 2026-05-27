iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Судаков отказывается уходить из Бенфики вопреки планам клуба

Украинец рвётся реабилитироваться.
Сегодня, 07:26       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Георгий Судаков не собирается покидать Бенфику, несмотря на неудавшийся дебют.

Как сообщает издание A Bola, украинец намерен в следующем сезоне оправдать серьезные вложения клуба, а именно закрепиться в составе лиссабонского клуба.

Добавим, что сделка португальской команды с Шахтером обошлась в 32 миллиона евро с учетом бонусов. К слову, в сезоне-2025/26 Судаков провел 36 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Отмечается, что Бенфика, в свою очередь, не исключает возможную продажу хавбека из-за перестройки состава с приходом нового тренера.

Тем временем Спаллетти хочет пригласить двух игроков Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Георгий Судаков

Статьи по теме

Стало известно, кто заменит Моуринью в Бенфике Стало известно, кто заменит Моуринью в Бенфике
Бенфика хочет продать Судакова ради подписания другого игрока Бенфика хочет продать Судакова ради подписания другого игрока
Бенфика теряет надежду сохранить Моуринью Бенфика теряет надежду сохранить Моуринью
Оценка Трубина против Фамаликау Оценка Трубина против Фамаликау

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Лиги конференций
просмотров
Свитолина не без проблем прошла во второй круг Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: прошел пятый матч финальной серии Западной конференции
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

НБА08:41
Плей-офф НБА: прошел пятый матч финальной серии Западной конференции
НБА08:37
Плей-офф НБА: Оклахома взяла верх над Сан-Антонио
Лига Чемпионов08:25
Ключевой игрок Арсенала будет готов к финалу Лиги чемпионов
Бокс07:57
Беринчик откровенно рассказал, почему расстался с бывшим тренером
Европа07:26
Судаков отказывается уходить из Бенфики вопреки планам клуба
Европа07:02
Футбол сегодня: финал Лиги конференций
Вчера, 23:51
Европа и мир23:51
Чемпионат мира по хоккею-2026: Норвегия в овертайме обыграла Данию, Канада оформила камбек с Чехией
Европа23:30
Интер продлил 37-летнего ветерана
Теннис22:45
Олейникова добыла первую победу в основной сетке Грендслемов
Теннис22:05
Калинина вылетела с Ролан Гарроса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK