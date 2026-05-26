Интер продлил 37-летнего ветерана

Генрих Мхитарян проведет еще сезон.
Вчера, 23:30       Автор: Андрей Безуглый
Генрих Мхитарян / Getty Images

Интер намерен продлить контрак Генриха Мхитаряна, пишет Джанлука Ди Марцио.

37-летний армянин ранее, по слухам, планировал завершить карьеру.

Однако "нерадзурри" хотят сохранить Мхитаряна еще на один сезон, предложив ему новый контракт.

Сторонам еще предстоит обсудить финансовую сторону сделки, а также другие детали, однако Интер настроен оптимистично.

В прошедешем сезоне Генрих Мхитарян провел 37 матчей, отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее также своего ветерана решил продлить и Реал.

