Лидер Интера пропустит миланское дерби

Генрих Мхитарян выбыл на примерно месяц.
Вчера, 23:15       Автор: Андрей Безуглый
Генрих Мхитарян / Getty Images
Генрих Мхитарян / Getty Images

Полузащитник Интера Генрих Мхитарян выбыл на долгий срок, сообщает Sky Sport.

Напомним, что 36-летний армянин получил травму в матче с Наполи.

В клубе провели обследование и диагностировали у игрока растяжение полусухожильной мышцы бедра левой ноги.

Ожидается, что Мхитарян пропустит по меньшей мере месяц и почти точно не сыграет против Милана 23 ноября.

Ранее также сообщалось, что Ювентус уже ведет переговоры с новым тренером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Генрих Мхитарян

