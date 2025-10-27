Лидер Интера пропустит миланское дерби

Полузащитник Интера Генрих Мхитарян выбыл на долгий срок, сообщает Sky Sport.

Напомним, что 36-летний армянин получил травму в матче с Наполи.

В клубе провели обследование и диагностировали у игрока растяжение полусухожильной мышцы бедра левой ноги.

Ожидается, что Мхитарян пропустит по меньшей мере месяц и почти точно не сыграет против Милана 23 ноября.

