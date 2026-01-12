iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Руни - о Манчестер Юнайтед: Клуб утратил свою идентичность

Экс-форвард оптимистично смотрим на возможные варианты.
Сегодня, 21:20       Автор: Андрей Безуглый
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни прокомментировал проблемы своего бывшего клуба.

По мнению англичанина, манкунианцы растеряли собственную идентичность. И назначение кого-то из игроков эпохи Фергюсона может помочь ее вернуть.

Напомним, что на текущий момент считается, что новым тренером МЮ станет Майкл Каррик.

Независимо от того, придет ли Майкл, или это будет Флетч, или Джон О’Ши, или я сам, нужны люди, которые знают футбольный клуб.

Или Рой Кин – я знаю, что у Роя было свое мнение на этот счет, я говорил о его приходе еще в начале сезона. Наличие людей, которые знают клуб, которые заботятся о клубе и понимают, что значит быть игроком Манчестер Юнайтед – вот что нужно клубу.

Клуб потерял свою идентичность, потерял это семейное чувство, скажем так. Будь то Оле или Майкл, это возможность вернуть дух Манчестер Юнайтед

Ранее также сообщалось, что Хаби Алонсо ушел в отставку.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

МЮ уступил Брайтону в Кубке Англии МЮ уступил Брайтону в Кубке Англии
Ювентус положил глаз на защитника МЮ Ювентус положил глаз на защитника МЮ
Флетчер - об отмененном голе: Выглядит как нормальная ситуация Флетчер - об отмененном голе: Выглядит как нормальная ситуация
МЮ не удержал победу над Бернли МЮ не удержал победу над Бернли

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Европа23:39
Ливерпуль стартовал в Кубке Англии с уверенной победы
Европа23:02
Реал вернет тренера по физподготовке после увольнения Алонсо
Другие22:50
Погиб член сборной Украины по греко-римской борьбе
Европа22:00
Тоттенхэм неожиданно перехватил игрока у другого клуба АПЛ
Европа21:20
Руни - о Манчестер Юнайтед: Клуб утратил свою идентичность
Европа20:25
Малиновский побил рекорда Шевченко
Украина20:20
УХЛ: Сокол одержал победу над Крыжинкой
Европа19:55
Реал объявил, кто заменит Алонсо во главе команды
Европа19:28
Хаби Алонсо уволили с поста тренера Реала
Бокс18:59
Хргович назвал своих потенциальных соперников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK