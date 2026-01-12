Руни - о Манчестер Юнайтед: Клуб утратил свою идентичность
Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни прокомментировал проблемы своего бывшего клуба.
По мнению англичанина, манкунианцы растеряли собственную идентичность. И назначение кого-то из игроков эпохи Фергюсона может помочь ее вернуть.
Напомним, что на текущий момент считается, что новым тренером МЮ станет Майкл Каррик.
Независимо от того, придет ли Майкл, или это будет Флетч, или Джон О’Ши, или я сам, нужны люди, которые знают футбольный клуб.
Или Рой Кин – я знаю, что у Роя было свое мнение на этот счет, я говорил о его приходе еще в начале сезона. Наличие людей, которые знают клуб, которые заботятся о клубе и понимают, что значит быть игроком Манчестер Юнайтед – вот что нужно клубу.
Клуб потерял свою идентичность, потерял это семейное чувство, скажем так. Будь то Оле или Майкл, это возможность вернуть дух Манчестер Юнайтед
