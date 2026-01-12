Руни - о Манчестер Юнайтед: Клуб утратил свою идентичность

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни прокомментировал проблемы своего бывшего клуба.

По мнению англичанина, манкунианцы растеряли собственную идентичность. И назначение кого-то из игроков эпохи Фергюсона может помочь ее вернуть.

Напомним, что на текущий момент считается, что новым тренером МЮ станет Майкл Каррик.

Или Рой Кин – я знаю, что у Роя было свое мнение на этот счет, я говорил о его приходе еще в начале сезона. Наличие людей, которые знают клуб, которые заботятся о клубе и понимают, что значит быть игроком Манчестер Юнайтед – вот что нужно клубу.

Клуб потерял свою идентичность, потерял это семейное чувство, скажем так. Будь то Оле или Майкл, это возможность вернуть дух Манчестер Юнайтед