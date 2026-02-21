Бывшая звезда МЮ назвала идеальную пару полузащитников для "красных дьяволов"

Бывшая звезда Манчестер Юнайтед выбрала игроков, которых "красные дьяволы" должны подписать.

Луи Саа считает, что для создания прочной полузащиты стоит подписать Сандро Тонали и Бруну Гимарайнша из Ньюкасла. Французский футболист также назвал их "монстрами" на своих позициях.

Добавим, что сейчас Тонали и Гимарайнша оцениваются в 80-100 миллионов фунтов стерлингов на фоне интереса к ним со стороны топ-клубов АПЛ и Ла Лиги.

Отмечается, что Сандро заинтересован в возвращении на родину, а именно в переходе в Ювентус. Бруно, в свою очередь, хотел бы продолжить карьеру в ПСЖ или Манчестер Сити.

