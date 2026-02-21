iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывшая звезда МЮ назвала идеальную пару полузащитников для "красных дьяволов"

Советует подписать "монстров" Тонали и Гимарайнша.
Сегодня, 14:52       Автор: Валентина Чорноштан
Бруно Гимарайнш и Сандро Тонали / Getty Images
Бруно Гимарайнш и Сандро Тонали / Getty Images

Бывшая звезда Манчестер Юнайтед выбрала игроков, которых "красные дьяволы" должны подписать.

Луи Саа считает, что для создания прочной полузащиты стоит подписать Сандро Тонали и Бруну Гимарайнша из Ньюкасла. Французский футболист также назвал их "монстрами" на своих позициях.

Добавим, что сейчас Тонали и Гимарайнша оцениваются в 80-100 миллионов фунтов стерлингов на фоне интереса к ним со стороны топ-клубов АПЛ и Ла Лиги.

Отмечается, что Сандро заинтересован в возвращении на родину, а именно в переходе в Ювентус. Бруно, в свою очередь, хотел бы продолжить карьеру в ПСЖ или Манчестер Сити.

К слову, Рома и Боруссия Дортмунд присоединились к гонке за экс-напарником Забарного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл манчестер юнайтед Луи Саа Бруну Гимарайнш Сандро Тонали

Статьи по теме

Каррик повысил шансы на постоянную работу с МЮ Каррик повысил шансы на постоянную работу с МЮ
Автор покера из Ньюкасла стал игроком недели в Лиге чемпионов Автор покера из Ньюкасла стал игроком недели в Лиге чемпионов
Авторы покера и дублей: УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов Авторы покера и дублей: УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Ньюкасл с покером Гордона разгромил Карабах Ньюкасл с покером Гордона разгромил Карабах

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: сыграют матчи Реал Мадрид, Ливерпуль, Ман Сити
просмотров
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
просмотров

Последние новости

Украина15:05
ЛНЗ уверенно переиграл Эпицентр
Европа14:52
Бывшая звезда МЮ назвала идеальную пару полузащитников для "красных дьяволов"
Олимпийские игры14:42
Клебо выиграл лыжный марафон Олимпиады-2026
НБА14:28
Леброн делит рекорд Мэджика Джонсона
Теннис14:20
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
Формула 114:02
Леклер оценил подготовку к открытию сезона
Европа13:55
Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного
Украина13:45
Шандрук провёл юбилейный матч, Полтава обновила антирекорд
Европа13:27
Челси готов продать купленного в прошлом году форварда
Бокс13:11
Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK