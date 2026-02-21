iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Леброн делит рекорд Мэджика Джонсона

Тем временем Лука Дончич обошел Коби Брайанта.
Сегодня, 14:28       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич и Леброн Джеймс / Getty Images
Лука Дончич и Леброн Джеймс / Getty Images

Леброн Джеймс сумел провести пять и более матчей подряд с 10 и более передачами.

Тем самым форвард Лейкерс делит исторический рекорд франшизы вместе с легендарным Мэджиком Джонсоном.

В крайнем матче калифорнийской команды 41-летний форвард записал на свой счет 13 очков и 11 передач.

Также в составе Лейкерс Лука Дончич опередил Коби Брайанта, проведя 11-й матч за Лос-Анджелес со статистикой 35-10. Теперь словенец занимает третье место по этому показателю.

Еще в ночь на субботу, 21 февраля, Денвер установил три рекорда франшизы за одну игру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лука Дончич

Статьи по теме

Лидер Лейкерс может вернуться в Кливленд Лидер Лейкерс может вернуться в Кливленд
Звезда Лейкерс выйдет на Матч всех звезд Звезда Лейкерс выйдет на Матч всех звезд
Лейкерс получили новости о травме лидера Лейкерс получили новости о травме лидера
Второй сын ЛеБрона так и не дебютирует в этом сезоне Второй сын ЛеБрона так и не дебютирует в этом сезоне

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: сыграют матчи Реал Мадрид, Ливерпуль, Ман Сити
просмотров
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
просмотров

Последние новости

Украина15:05
ЛНЗ уверенно переиграл Эпицентр
Европа14:52
Бывшая звезда МЮ назвала идеальную пару полузащитников для "красных дьяволов"
Олимпийские игры14:42
Клебо выиграл лыжный марафон Олимпиады-2026
НБА14:28
Леброн делит рекорд Мэджика Джонсона
Теннис14:20
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
Формула 114:02
Леклер оценил подготовку к открытию сезона
Европа13:55
Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного
Украина13:45
Шандрук провёл юбилейный матч, Полтава обновила антирекорд
Европа13:27
Челси готов продать купленного в прошлом году форварда
Бокс13:11
Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK