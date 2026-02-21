Леброн делит рекорд Мэджика Джонсона

Леброн Джеймс сумел провести пять и более матчей подряд с 10 и более передачами.

Тем самым форвард Лейкерс делит исторический рекорд франшизы вместе с легендарным Мэджиком Джонсоном.

В крайнем матче калифорнийской команды 41-летний форвард записал на свой счет 13 очков и 11 передач.

Также в составе Лейкерс Лука Дончич опередил Коби Брайанта, проведя 11-й матч за Лос-Анджелес со статистикой 35-10. Теперь словенец занимает третье место по этому показателю.

Еще в ночь на субботу, 21 февраля, Денвер установил три рекорда франшизы за одну игру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!