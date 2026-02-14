Звезда Лейкерс выйдет на Матч всех звезд

Лука Дончич, несмотря на повреждения, примет участие в Матче всех звезд.

По данным Марка Стейна, словенец планирует выйти на площадку, однако проведет игру непродолжительно.

Отмечается, что такое решение защитник принял после успешной тренировки в четверг.

The Lakers’ Luka Dončić is indeed on course to play for a short stint in Sunday’s All-Star Game after a strong pregame workout Thursday, league sources tell @TheSteinLine. pic.twitter.com/nUvNyyN8Gf — Marc Stein (@TheSteinLine) February 13, 2026

Добавим, что сейчас лидер Лейкерс восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в игре против Севенти Сиксерс 6 февраля.

А вот кто точно не примет участие в Матче всех звезд, так это звездный защитник Уорриорз.

