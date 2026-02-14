iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Звезда Лейкерс выйдет на Матч всех звезд

Выйдет на площадку ненадолго.
Сегодня, 09:54       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Лука Дончич, несмотря на повреждения, примет участие в Матче всех звезд.

По данным Марка Стейна, словенец планирует выйти на площадку, однако проведет игру непродолжительно.

Отмечается, что такое решение защитник принял после успешной тренировки в четверг.

Добавим, что сейчас лидер Лейкерс восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в игре против Севенти Сиксерс 6 февраля.

А вот кто точно не примет участие в Матче всех звезд, так это звездный защитник Уорриорз.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Дончич Матч всех звезд НБА

Статьи по теме

Лейкерс получили новости о травме лидера Лейкерс получили новости о травме лидера
Дончич и Браун - игроки месяца в НБА Дончич и Браун - игроки месяца в НБА
Тренер Торонто близок к назначению на Матче всех звезд Тренер Торонто близок к назначению на Матче всех звезд
Дончич получил повреждение из-за дефекта паркета Дончич получил повреждение из-за дефекта паркета

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Интер сыграет с Ювентус, Реал Мадрид встретится с Реал Сосьедад, Зинченко против Фортуны Ситтард
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Теннис12:01
Украинские теннисистки узнали соперниц на WTA 1000 в Дубае
Олимпийские игры11:29
Йоханнес Клебо повторил достижение норвежских звезд Олимпиад
Европа10:52
Ливерпуль готов активировать отступные за игрока Атлетика
Европа10:24
Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Серии А
НБА09:54
Звезда Лейкерс выйдет на Матч всех звезд
Бокс09:29
Егор Голуб о моральном состоянии Джошуа после трагедии в Нигерии
Формула 108:53
Стало известно, будет ли Феррари протестовать против спорных силовых установок
Европа08:30
Горетцкая заинтересован в переходе в бывший клуб Зинченка
Бокс08:07
Бывший чемпион назвал фаворита боя Уордли - Дюбуа
Европа07:35
Забарный узнал оценку за матч против Ренна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK