Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Серии А

Манчестер Юнайтед хочет вернуть на Олд Траффорд Скотта Мактоминея, сообщает TEAMtalk.

По имеющейся информации, "красные дьяволы" продали своего воспитанника летом 2024 года, так как им не нравился уровень его игры. Однако в Наполи англичанин набрался опыта, и МЮ хочет вернуть хавбека.

Отмечается, что чтобы подписать полузащитника, команде из Манчестера придётся отдать около 80 миллионов евро. Добавим, что Юнайтед продавал Мактоминея за 25 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний англичанин забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи в 23 матчах чемпионата Италии.

Тем временем полузащитник Баварии рассматривает переход в АПЛ.

