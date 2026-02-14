iSport.ua
Русский Українська

Йоханнес Клебо повторил достижение норвежских звезд Олимпиад

Повторил рекорд по золотым медалям.
Сегодня, 11:29       Автор: Валентина Чорноштан
Йоханнес Клебо / Getty Images
Йоханнес Клебо / Getty Images

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних Олимпийских играх.

Накануне спортсмен выиграл золото в гонке на 10 км вольным стилем с раздельным стартом, став восьмикратным олимпийским чемпионом.

Отмечается, что за всю историю только четверо спортсменов выигрывали такое количество наград, причём все они норвежцы.

Топ-6 зимних мультимедалистов Олимпиад по количеству золотых медалей:

1. Марит Бьорген (Норвегия, лыжные гонки) — 8 золотых + 4 серебряные + 3 бронзовые = 15 медалей
2. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) — 8+4+2 = 14
3. Берн Дели (Норвегия, лыжные гонки) — 8+4+0 = 12
4. Йоханнес Клебо (Норвегия, лыжные гонки) — 8+1+1 = 10
5-6. Тобиас Арльт (Германия, санный спорт) — 7+0+1 = 8
5-6. Тобиас Вендль (Германия, санный спорт) — 7+0+1 = 8

К слову, Шайдоров сенсационно победил в фигурном катании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Йоханнес Клебо

Статьи по теме

Клебо отпраздновал юбилейную победу на Кубке мира Клебо отпраздновал юбилейную победу на Кубке мира
Украинские теннисистки узнали соперниц на WTA 1000 в Дубае Украинские теннисистки узнали соперниц на WTA 1000 в Дубае
Ливерпуль готов активировать отступные за игрока Атлетика Ливерпуль готов активировать отступные за игрока Атлетика
Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Серии А Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Серии А

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Интер сыграет с Ювентус, Реал Мадрид встретится с Реал Сосьедад, Зинченко против Фортуны Ситтард
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Теннис12:01
Украинские теннисистки узнали соперниц на WTA 1000 в Дубае
Олимпийские игры11:29
Йоханнес Клебо повторил достижение норвежских звезд Олимпиад
Европа10:52
Ливерпуль готов активировать отступные за игрока Атлетика
Европа10:24
Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Серии А
НБА09:54
Звезда Лейкерс выйдет на Матч всех звезд
Бокс09:29
Егор Голуб о моральном состоянии Джошуа после трагедии в Нигерии
Формула 108:53
Стало известно, будет ли Феррари протестовать против спорных силовых установок
Европа08:30
Горетцкая заинтересован в переходе в бывший клуб Зинченка
Бокс08:07
Бывший чемпион назвал фаворита боя Уордли - Дюбуа
Европа07:35
Забарный узнал оценку за матч против Ренна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK