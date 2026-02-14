Йоханнес Клебо повторил достижение норвежских звезд Олимпиад
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних Олимпийских играх.
Накануне спортсмен выиграл золото в гонке на 10 км вольным стилем с раздельным стартом, став восьмикратным олимпийским чемпионом.
Отмечается, что за всю историю только четверо спортсменов выигрывали такое количество наград, причём все они норвежцы.
Топ-6 зимних мультимедалистов Олимпиад по количеству золотых медалей:
1. Марит Бьорген (Норвегия, лыжные гонки) — 8 золотых + 4 серебряные + 3 бронзовые = 15 медалей
2. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) — 8+4+2 = 14
3. Берн Дели (Норвегия, лыжные гонки) — 8+4+0 = 12
4. Йоханнес Клебо (Норвегия, лыжные гонки) — 8+1+1 = 10
5-6. Тобиас Арльт (Германия, санный спорт) — 7+0+1 = 8
5-6. Тобиас Вендль (Германия, санный спорт) — 7+0+1 = 8
К слову, Шайдоров сенсационно победил в фигурном катании.
