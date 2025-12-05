Клебо отпраздновал юбилейную победу на Кубке мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на этапе сезона на родине. Он оформил 100 побед на уровне Кубка мира.

После триумфа в Тронхейме норвежец пополнил элитный клуб лыжников. Там Клебо составил компанию соотечественнице Марит Бьерген. В 2000-2018 гг. она одержала 114 побед на этапах Кубка мира.

Сезон 2025/26 Клебо начал в статусе 5-кратного обладателя Кубка мира. Он также завоевал 5 золотых олимпийских наград, 15 раз триумфовал на чемпионате мира и 4 раза выиграл многодневку "Тур де Ски".

Тем временем биатлонная сборная Украины определила состав на спринт в шведском Эстерсунде.

