iSport.ua
Русский Українська
Другие

Клебо отпраздновал юбилейную победу на Кубке мира

Скандинав покорил гроссмейстерский рубеж.
Сегодня, 15:40       Автор: Антон Федорцив
Йоханнес Клебо / Getty Images
Йоханнес Клебо / Getty Images

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на этапе сезона на родине. Он оформил 100 побед на уровне Кубка мира.

После триумфа в Тронхейме норвежец пополнил элитный клуб лыжников. Там Клебо составил компанию соотечественнице Марит Бьерген. В 2000-2018 гг. она одержала 114 побед на этапах Кубка мира.

Сезон 2025/26 Клебо начал в статусе 5-кратного обладателя Кубка мира. Он также завоевал 5 золотых олимпийских наград, 15 раз триумфовал на чемпионате мира и 4 раза выиграл многодневку "Тур де Ски".

Тем временем биатлонная сборная Украины определила состав на спринт в шведском Эстерсунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Йоханнес Клебо Кубок мира по лыжным гонкам

Статьи по теме

ФИФА наградила Трампа премией мира ФИФА наградила Трампа премией мира
Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства
Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта
Жеребьевка чемпионата мира-2026: сегодня участники турнира узнают своих соперников Жеребьевка чемпионата мира-2026: сегодня участники турнира узнают своих соперников

Видео

ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Заря бросит вызов Карпатам Львов, а Судаков вместе с Трубиным выходит на битву со Спортингом
просмотров

Последние новости

ЧМ-202619:40
ФИФА наградила Трампа премией мира
Теннис19:08
Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства
Лига Чемпионов18:47
Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта
ЧМ-202618:45
Жеребьевка чемпионата мира-2026: сегодня участники турнира узнают своих соперников
Биатлон18:25
Финка Минккинен выиграла спринт в Эстерсунде
Другие страны17:59
Саудовская Аравия готова приютить звезду АПЛ
Киберспорт17:58
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi обыграли paiN, Vitality разгромили B8
Европа17:50
Манчестер Юнайтед подписал вратаря юношеской сборной Англии
Европа17:25
В Турции задержали еще 47 человек по делу о ставках
Формула 117:22
Руководитель Ред Булл расхвалил Ферстаппена перед финалом сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK