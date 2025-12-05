iSport.ua
ФИФА наградила Трампа премией мира

После президента США награду будут вручать ежегодно.
Вчера, 19:40       Автор: Андрей Безуглый
Дональд Трамп / Getty Images
Дональд Трамп / Getty Images

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне прошла церемония жеребьевки группового этапа ЧМ-2026.

Перед непосредственно самой жеребьевкой ФИФА наградила президента США Дональда Трампа премией мира.

Она была создана специально для этого момента для Трампа. Однако далее награду будут вручать каждый год.

5 ноября премия мира ФИФА была официально основана и будет вручаться тем, кто "способствуют объединению людей в мире в духе мира".

Онлайн трансляция жеребьевки ЧМ-2026 доступна на нашем сайте.

 

