После президента США награду будут вручать ежегодно.

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне прошла церемония жеребьевки группового этапа ЧМ-2026.

Перед непосредственно самой жеребьевкой ФИФА наградила президента США Дональда Трампа премией мира.

Она была создана специально для этого момента для Трампа. Однако далее награду будут вручать каждый год.

5 ноября премия мира ФИФА была официально основана и будет вручаться тем, кто "способствуют объединению людей в мире в духе мира".

