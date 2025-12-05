iSport.ua
ХИТ вылетел из футзальной Лиги чемпионов

Украинский клуб уступил действующему чемпиону.
Вчера, 22:53       Автор: Андрей Безуглый
ХИТ / fchit.kyiv.ua
ХИТ / fchit.kyiv.ua

В пятницу, 5 декабря ХИТ встречался в ответном матче с Пальмой в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче, напомним, команды разошлись боевой ничьей 2:2.

Испанцы быстро оформили первый год, а затем, воспользовавшись ошибкой кипера, и второй. Но уже через пять минут Евгений Жук отыграл один мяч.

Тем не менее преимущество было все так же у Пальмы, которая забила третий, а затем и четвертый гол. Под конец матча Жук оформил дубль, но отыграться еще два гола у украинского клуба попросту не было.

ХИТ вылетел из Лиги чемпионов, а Пальма прошла дальше и будет пытаться защищить свой титул.

Лига чемпионов по футзалу. 1/8 финала

Пальма Футзал – ХИТ – 4:2
Голы: Ривильос, 8, 24, Алиссон, 35, Эрнесто, 36 – Жук, 30, 38

Пальма Футзал: Кавальканти – Ривильос, Лукас, Белорини, Эрнесто – Пенья, Лин, Шаруто, Аменгуль, Сориано, Майя, Алиссон – Луан Мюллер, Баррон.

ХИТ: Сухов – Первеев, Мельник, Жук, Малиновский – Чижик, Подлюк, Сметаненко, Шеремета, Педяш, Сагайдачный – Кравец, Швец.

