Судаков спас Бенфику от поражения в дерби

"Орлы" были близки к победе над Спортингом.

В пятницу, 5 декабря, Бенфика принимала дома Спортинг в рамках 13-го тура чемпионата Португалии. Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли в старте.

Довольно быстро гостям удалось выйти вперед. Уже на 12-й минуте Гонсалвеш остался сам в штрафной и спокойно вбил мяч в ворота Трубина.

Спортинг продолжил атаковать, но в итоге пропустил быструю атаку "орлов", которая закончилась бильярдным ударом Судакова, сравняшего счет.

Во втором тайме Бенфика полностью контролировала игру, создала несколько моментов, однако так и не сумели вырвать три очка у соперника, оставшись на третьем месте в чемпионате.

Бенфика - Спортинг 1:1

Голы: Судаков, 26 - Гонсалвеш, 12

