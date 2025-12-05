Заря минимально переиграла Карпаты

Команда Виктора Скрипника оформила домашнюю победу в последнем туре первого круга. В столице Заря разобралась со "львами".

Луганский коллектив со старта выглядел более острым. Попара лишь чудом не попал в тсвор после передачи Вантуха. Зато на 28-й минуте шансом воспользовался Будкивский – форвард головой замкнул навес Анджушича.

Перед перерывом команды обменялись моментами. Тот же Будкивский пробил рядом со штангой, а львовянин Бруниньо отправил мяч мимо ворот с рикошетом. Он же заставил поработать Сапутина дальним ударом на старте второго тайма.

На решающем отрезке Карпаты прибавили в активности. Голкипер Зари справился с выпадами Краснопира и Педрозу. В ответ Анджушич едва не закрутил мяч в ворота со штрафного. В конце концов, счет не изменился.

Благодаря победе Заря поднялась на 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Луганчане набрали 23 очка. Тем временем Карпаты остались на 9-й строчке (19 пунктов).

Статистика матча Заря – Карпаты 15-го тура чемпионата Украины

Заря – Карпаты – 1:0

Гол: Будкивский, 28

Удары: 8 - 5

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 2 - 5

Фолы: 12 - 6

Заря: Сапутин – Жуниньо, Джордан, Янич, Вантух (Малиш, 69) – Слесарь (Дришлюк, 90+3), Мичин (Башич, 75), Кушниренко, Попара – Андушич, Будкивский

Карпаты: Домчак – Сыч, Бабогло, Педрозу, Мирошниченко – Танда – Альварес (Витор, 63), Чачуа – Федор (Карабин, 63) – Краснопир (Костенко, 90+3), Бруниньо

Предупреждения: Будкивский – Бабогло

