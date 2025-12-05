"Пилотам понравится": Доменикале подтвердил увеличение количества спринтов
При этом количество Гран-при вряд ли вырастет.
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что чемпионат планирует увеличить количество спринтов.
Напомним, что в текущем сезоне спринтов было всего шесть, то же самое будет и в следующем сезоне.
Однако в будущем могут появиться дополнительные спринты, так как это нравится и пилотам, и зрителям.
Будет ли увеличиваться количество спринтов в году? Да. Как мне кажется, гонщикам это понравится. Им интереснее выступать в заездах, где они гоняются и борются за очки.
Что касается количества гонок в сезоне, то 24 Гран-при – это вполне сбалансированная цифра. Хотя мы и сейчас видим, как в перерывах между гонками люди находят время, чтобы поваляться на пляже
