"Пилотам понравится": Доменикале подтвердил увеличение количества спринтов

При этом количество Гран-при вряд ли вырастет.
Вчера, 22:12       Автор: Андрей Безуглый
Стефано Доменикали / Getty Images
Стефано Доменикали / Getty Images

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что чемпионат планирует увеличить количество спринтов.

Напомним, что в текущем сезоне спринтов было всего шесть, то же самое будет и в следующем сезоне.

Однако в будущем могут появиться дополнительные спринты, так как это нравится и пилотам, и зрителям.

Будет ли увеличиваться количество спринтов в году? Да. Как мне кажется, гонщикам это понравится. Им интереснее выступать в заездах, где они гоняются и борются за очки.

Что касается количества гонок в сезоне, то 24 Гран-при – это вполне сбалансированная цифра. Хотя мы и сейчас видим, как в перерывах между гонками люди находят время, чтобы поваляться на пляже

С расписанием и результатами Гран-при Абу-Даби вы можете ознакомиться на нашем сайте.

