Шевченко оценил результаты жеребьевки ЧМ-2026
Главное сейчас для сборной Украины - пройти плей-офф.
Президент УАФ Андрей Шевченко оценил результаты жеребьевки ЧМ-2026.
Напомним, что сборная Украины потенциально попала в группу F, где сыграют Нидерланды, Япония и Тунис.
Однако команде еще предстоит пройти плей-офф, и именно на это подчеркнул функционер. Также Шевченко отметил, что команды группы F все сильные, но готовится к ним будем, если выйдет на ЧМ.
Главное ожидание – нам попасть из плей-офф на чемпионат мира. Надо готовиться к этим играм. Группа – понятно, что команды все сильные. Но главная задача – выйти на чемпионат мира.
Нам неважно сейчас эти соперники. Первая задача – попасть сюда. Потом будем готовиться, понимаем, какие команды – они неплохие, очень хорошие, все умеют сейчас играть в футбол. Но главная задача – попасть на чемпионат мира.
