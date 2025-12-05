iSport.ua
Шевченко оценил результаты жеребьевки ЧМ-2026

Главное сейчас для сборной Украины - пройти плей-офф.
Вчера, 23:35       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Шевченко / УАФ
Андрей Шевченко / УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко оценил результаты жеребьевки ЧМ-2026.

Напомним, что сборная Украины потенциально попала в группу F, где сыграют Нидерланды, Япония и Тунис.

Однако команде еще предстоит пройти плей-офф, и именно на это подчеркнул функционер. Также Шевченко отметил, что команды группы F все сильные, но готовится к ним будем, если выйдет на ЧМ.

Главное ожидание – нам попасть из плей-офф на чемпионат мира. Надо готовиться к этим играм. Группа – понятно, что команды все сильные. Но главная задача – выйти на чемпионат мира.

Нам неважно сейчас эти соперники. Первая задача – попасть сюда. Потом будем готовиться, понимаем, какие команды – они неплохие, очень хорошие, все умеют сейчас играть в футбол. Но главная задача – попасть на чемпионат мира.

Со всеми результатами жеребьевки ЧМ-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

