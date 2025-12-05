iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жеребьевка ЧМ-2026: кто в какой группе сыграет на мундиале?

В США состоится жеребьевка чемпионата мира 2026 года.
Сегодня, 13:08       Автор: Валентина Чорноштан
Жеребьевка ЧМ-2026 / Getty Images
Жеребьевка ЧМ-2026 / Getty Images

В Вашингтоне в Центре искусств имени Джона Кеннеди, в пятницу, 5 декабря, состоится жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026.

Главным ведущим жеребьевки будет бывший капитан сборной Англии Рио Фердинанд.

Во время мероприятия 48 сборных будут разделены на 12 групп по 4 команды. В каждой группе может оказаться максимум одна команда из одной конфедерации, кроме европейской: оттуда минимум одна и максимум две.

Сборная  Украины попала в четвёртую корзину в статусе участника плей-офф квалификации. Национальная команда сможет сыграть на ЧМ только в случае победы над двумя соперниками в плей-офф отбора, а именно "сине-желтым" предстоит обыграть Швецию и победителя пары Польша/Албания, но эта задача для них поставлена на 26 и 31 марта 2026 года.

Напомним, жеребьевка начнётся в 19:00 по киевскому времени. Видеотрансляция жеребьевки будет доступна на ISPORT.

Группы на ЧМ-2026

Группа A: Мексика, ...

Группа B: Канада, ...

Группа C: ...

Группа D: США, ...

Группа E: ...

Группа F: ...

Группа G: ...

Группа H: ...

Группа I: ...

Группа J: ...

Группа K: ...

Группа L: ... 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жеребьевка чемпионата мира

Статьи по теме

Заря минимально переиграла Карпаты Заря минимально переиграла Карпаты
ФИФА наградила Трампа премией мира ФИФА наградила Трампа премией мира
Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства
Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта

Видео

ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Заря бросит вызов Карпатам Львов, а Судаков вместе с Трубиным выходит на битву со Спортингом
просмотров

Последние новости

Украина19:55
Заря минимально переиграла Карпаты
ЧМ-202619:40
ФИФА наградила Трампа премией мира
Теннис19:08
Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства
Лига Чемпионов18:47
Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта
ЧМ-202618:45
Жеребьевка чемпионата мира-2026: сегодня участники турнира узнают своих соперников
Биатлон18:25
Финка Минккинен выиграла спринт в Эстерсунде
Другие страны17:59
Саудовская Аравия готова приютить звезду АПЛ
Киберспорт17:58
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi обыграли paiN, Vitality разгромили B8
Европа17:50
Манчестер Юнайтед подписал вратаря юношеской сборной Англии
Европа17:25
В Турции задержали еще 47 человек по делу о ставках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK