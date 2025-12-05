Жеребьевка ЧМ-2026: кто в какой группе сыграет на мундиале?
В Вашингтоне в Центре искусств имени Джона Кеннеди, в пятницу, 5 декабря, состоится жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026.
Главным ведущим жеребьевки будет бывший капитан сборной Англии Рио Фердинанд.
Во время мероприятия 48 сборных будут разделены на 12 групп по 4 команды. В каждой группе может оказаться максимум одна команда из одной конфедерации, кроме европейской: оттуда минимум одна и максимум две.
Сборная Украины попала в четвёртую корзину в статусе участника плей-офф квалификации. Национальная команда сможет сыграть на ЧМ только в случае победы над двумя соперниками в плей-офф отбора, а именно "сине-желтым" предстоит обыграть Швецию и победителя пары Польша/Албания, но эта задача для них поставлена на 26 и 31 марта 2026 года.
Напомним, жеребьевка начнётся в 19:00 по киевскому времени. Видеотрансляция жеребьевки будет доступна на ISPORT.
Группы на ЧМ-2026
Группа A: Мексика, ...
Группа B: Канада, ...
Группа C: ...
Группа D: США, ...
Группа E: ...
Группа F: ...
Группа G: ...
Группа H: ...
Группа I: ...
Группа J: ...
Группа K: ...
Группа L: ...
