Жеребьевка ЧМ-2026: кто в какой группе сыграет на мундиале?

В США состоится жеребьевка чемпионата мира 2026 года.

В Вашингтоне в Центре искусств имени Джона Кеннеди, в пятницу, 5 декабря, состоится жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026.

Главным ведущим жеребьевки будет бывший капитан сборной Англии Рио Фердинанд.

Во время мероприятия 48 сборных будут разделены на 12 групп по 4 команды. В каждой группе может оказаться максимум одна команда из одной конфедерации, кроме европейской: оттуда минимум одна и максимум две.

Сборная Украины попала в четвёртую корзину в статусе участника плей-офф квалификации. Национальная команда сможет сыграть на ЧМ только в случае победы над двумя соперниками в плей-офф отбора, а именно "сине-желтым" предстоит обыграть Швецию и победителя пары Польша/Албания, но эта задача для них поставлена на 26 и 31 марта 2026 года.

Напомним, жеребьевка начнётся в 19:00 по киевскому времени. Видеотрансляция жеребьевки будет доступна на ISPORT.

