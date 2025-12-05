Глава WBC - о бое украинца против Уайлдера: "Возможно, Усик думает, что бой будет легкий"

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился своими мыслями о возможном бое бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера против чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Возможно, Усик думает, что бой будет лёгким. Но вспомните поединок Пакьяо против Барриоса. Мы говорим о стилях, моменте, психическом состоянии. Уайлдер был чемпионом пять лет, провёл десять успешных защит титула, имеет один из самых высоких процентов нокаутов в истории и является отличным атлетом.

"Конечно, в последнее время у него были проблемы после двух поражений от Тайсона Фьюри — одного из величайших чемпионов последних лет. Потом он проиграл Чжану Чжилеи и Джозефу Паркеру. Поэтому очень легко списать любого боксёра, но так делать нельзя — нужно смотреть комплексно.

Я буду очень счастлив, если Усик будет драться с Уайлдером. Деонтей заслуживает ещё одного шанса. Усик — невероятный боец, но никогда нельзя недооценивать мощь удара американца", — цитирует Сулеймана iFL TV.

