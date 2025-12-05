Экс-хавбек МЮ покинет экзотический чемпионат

Полузащитник Джесси Лингард определился с будущим. Он покинет корейский Сеул 31 декабря, сообщает клуб в Facebook.

Английский хавбек решил досрочно покинуть "драконов". Прощальный матч Лингарда состоится в 6-м туре Лиги чемпионов Азии против австралийского Мельбурн Сити. Договор ветерана был рассчитан до конца 2026 года.

В сезоне-2025 Лингард провел 40 матчей во всех турнирах (12 голов, 7 ассистов). В рядах Сеула он провел два года. Ранее англичанин защищал цвета Ноттингема, Вест Хэма, Манчестер Юнайтед и других клубов на родине.

К слову, вратарь Уго Льорис заключил новый контракт с американским Лос-Анджелесом.

