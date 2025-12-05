iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-хавбек МЮ покинет экзотический чемпионат

Англичанин завершит вояж в Азию.
Сегодня, 13:53       Автор: Антон Федорцив
Джесси Лингард / Getty Images
Джесси Лингард / Getty Images

Полузащитник Джесси Лингард определился с будущим. Он покинет корейский Сеул 31 декабря, сообщает клуб в Facebook.

Английский хавбек решил досрочно покинуть "драконов". Прощальный матч Лингарда состоится в 6-м туре Лиги чемпионов Азии против австралийского Мельбурн Сити. Договор ветерана был рассчитан до конца 2026 года.

В сезоне-2025 Лингард провел 40 матчей во всех турнирах (12 голов, 7 ассистов). В рядах Сеула он провел два года. Ранее англичанин защищал цвета Ноттингема, Вест Хэма, Манчестер Юнайтед и других клубов на родине.

К слову, вратарь Уго Льорис заключил новый контракт с американским Лос-Анджелесом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сеул Джесси Лингард

Статьи по теме

Барселона анонсировала турне по Азии Барселона анонсировала турне по Азии
Дедушку экс-звезды АПЛ обвиняют в педофилии, а самого футболиста в скрытии преступления Дедушку экс-звезды АПЛ обвиняют в педофилии, а самого футболиста в скрытии преступления
Экс-игрок МЮ закрыл собственный бренд из-за огромных долгов Экс-игрок МЮ закрыл собственный бренд из-за огромных долгов
Экс-звезду Манчестер Юнайтед потроллили в матче чемпионата Южной Кореи Экс-звезду Манчестер Юнайтед потроллили в матче чемпионата Южной Кореи

Видео

ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Заря бросит вызов Карпатам Львов, а Судаков вместе с Трубиным выходит на битву со Спортингом
просмотров

Последние новости

Украина19:55
Заря минимально переиграла Карпаты
ЧМ-202619:40
ФИФА наградила Трампа премией мира
Теннис19:08
Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства
Лига Чемпионов18:47
Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта
ЧМ-202618:45
Жеребьевка чемпионата мира-2026: сегодня участники турнира узнают своих соперников
Биатлон18:25
Финка Минккинен выиграла спринт в Эстерсунде
Другие страны17:59
Саудовская Аравия готова приютить звезду АПЛ
Киберспорт17:58
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi обыграли paiN, Vitality разгромили B8
Европа17:50
Манчестер Юнайтед подписал вратаря юношеской сборной Англии
Европа17:25
В Турции задержали еще 47 человек по делу о ставках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK