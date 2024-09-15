Экс-звезду Манчестер Юнайтед потроллили в матче чемпионата Южной Кореи
В рамках матча чемпионата Южной Кореи ФК Сеул, за который выступает Джесси Лингард встретился с Деджоном.
Поединок стал богатым на события, в частности, одним из голов отметился уже упомянутый Лингард. Джесси сравнял счет в матче и отпраздновал свой мяч танцем перед фанатами соперника.
Однако, до завершения матча на тот момент оставалось еще достаточно времени и Деджон сумел вырвать победу благодаря усилиям Гйон-Уг Кима, который «отомстил» Лингарду, скопировав его празднование.
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Это событие вызвало обсуждение со стороны фанатов футбола, один из них отметил «напыщенность» Лингарда:
«Лингард никогда не меняется», - написал он.
Другой акцентировал внимание на дерзости корейского вингера.
«Не знал, что у корейцев столько дерзости».
Отметим, что Сеул идет на пятом месте из 12 в элитном дивизионе Южной Кореи.
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