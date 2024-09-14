"Это просто танец": Форвард немецкого топ-клуба отпраздновал гол, приспустив шорты перед болельщиками

В рамках 3-го тура Бундеслиги Байер уверенно победил Хоффенхайм.

Дубль в этом матче оформил Виктор Бонифейс, один из своих голов он отпраздновал необычным образом. Нигериец приспустил шорты перед болельщиками своей же команды.

После матча нападающий оправдывался тем, что данное празднование сейчас является трендом в Нигерии.

"Я не хотел никого провоцировать. Это просто танец одного нигерийского тиктокера. Я пообещал ему повторить это", - заявил футболист.

🇳🇬😅 Boniface explains the reason for his unusual celebration today... 🩳



"It's a TikTok dance by a Nigerian influencer. I promised him." (@BILD) pic.twitter.com/uo6Na7s19p — EuroFoot (@eurofootcom) September 14, 2024

Отметим, что кроме Бонифейса забивали также Флориан Вирц и Мартин Терье.

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