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"Это просто танец": Форвард немецкого топ-клуба отпраздновал гол, приспустив шорты перед болельщиками

Интересный танец.
Вчера, 22:36
Виктор Бонифейс / Getty Images
Виктор Бонифейс / Getty Images

В рамках 3-го тура Бундеслиги Байер уверенно победил Хоффенхайм.

Дубль в этом матче оформил Виктор Бонифейс, один из своих голов он отпраздновал необычным образом. Нигериец приспустил шорты перед болельщиками своей же команды.

После матча нападающий оправдывался тем, что данное празднование сейчас является трендом в Нигерии.

"Я не хотел никого провоцировать. Это просто танец одного нигерийского тиктокера. Я пообещал ему повторить это", - заявил футболист.

Отметим, что кроме Бонифейса забивали также Флориан Вирц и Мартин Терье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Бонифейс

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