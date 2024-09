"Это просто танец": Форвард немецкого топ-клуба отпраздновал гол, приспустив шорты перед болельщиками

🇳🇬😅 Boniface explains the reason for his unusual celebration today... 🩳 "It's a TikTok dance by a Nigerian influencer. I promised him." ( @BILD ) pic.twitter.com/uo6Na7s19p

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...