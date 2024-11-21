Анчелотти – Лунину: Мне больно тебе об этом говорить

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин не сыграет в следующем матче Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Об этом лично голкиперу сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.

"Мне больно тебе об этом говорить, потому что ты играл действительно хорошо", - по информации Defensa Central именно такими словами итальянский тренер утешал Лунина.

После травмы в состав команды вернулся бельгийский голкипер Тибо Куртуа, и именно его Анчелотти видит в основе на матч против Ливерпуля на Энфилде в Лиге чемпионов, который состоится 27 ноября До этого Реал проведет также матч чемпионата Испании против Леганеса на выезде.

Лунин успел провести пять матчей в этом сезоне (3 в чемпионате и 2 в ЛЧ), пока Куртуа восстанавливался от повреждения.

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