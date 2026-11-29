Реал сенсационно проиграл Алавесу
Мадридцы подходили к матчу после четырех побед подряд над ПСВ, Сельтой, Валенсией и АЕК, однако продолжить успешную серию не смогли.
Алавес открыл счет на 22-й минуте после грубой ошибки Дина Хейсена. Защитник неудачно отдал передачу назад, чем воспользовался Тони Мартинес. Нападающий перехватил мяч, обыграл Тибо Куртуа и отправил его в ворота.
На 61-й минуте Анхель Перес удвоил преимущество гостей, воспользовавшись свободным пространством в обороне Реала. Впрочем, мадридцы быстро ответили: Килиан Мбаппе на 69-й минуте завершил комбинацию с участием Диоманде и Беллингема.
Отыграться хозяевам не удалось. Более того, на 88-й минуте Беллингем получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Ла Лига. 14-й тур
Реал – Алавес – 1:2
Голы: Мбаппе, 69 – Тони Мартинес, 22, Анхель Перес, 61.
Напомним, ПСЖ обыграл Лорьян, а Забарный впервые за девять матчей остался в запасе.
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