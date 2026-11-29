Команда Хаби Алонсо уступила на своем поле со счетом 1:2, а Джуд Беллингем в концовке встречи оставил хозяев в меньшинстве.

Мадридцы подходили к матчу после четырех побед подряд над ПСВ, Сельтой, Валенсией и АЕК, однако продолжить успешную серию не смогли.

Алавес открыл счет на 22-й минуте после грубой ошибки Дина Хейсена. Защитник неудачно отдал передачу назад, чем воспользовался Тони Мартинес. Нападающий перехватил мяч, обыграл Тибо Куртуа и отправил его в ворота.

На 61-й минуте Анхель Перес удвоил преимущество гостей, воспользовавшись свободным пространством в обороне Реала. Впрочем, мадридцы быстро ответили: Килиан Мбаппе на 69-й минуте завершил комбинацию с участием Диоманде и Беллингема.

Отыграться хозяевам не удалось. Более того, на 88-й минуте Беллингем получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Ла Лига. 14-й тур

Реал – Алавес – 1:2

Голы: Мбаппе, 69 – Тони Мартинес, 22, Анхель Перес, 61.

Напомним, ПСЖ обыграл Лорьян, а Забарный впервые за девять матчей остался в запасе.

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