Брентфорд разгромил Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед потерпел крупное домашнее поражение от Брентфорда в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на Олд Траффорд завершилась победой гостей со счетом 4:0.
Лондонцы вышли вперед на 19-й минуте: Каллум Уилсон воспользовался передачей Данго Уаттара и переиграл Сенне Ламменса. На 32-й минуте нападающий оформил дубль, вновь завершив атаку с участием Уаттара.
После перерыва хозяева пытались изменить ход встречи, однако реализовать свои возможности не смогли. Вместо этого Брентфорд в концовке еще дважды поразил ворота соперника. На 82-й минуте Кристоффер Айер отличился после розыгрыша углового, а в компенсированное время Кевин Шаде установил окончательный счет.
Главный тренер Брентфорда Кит Эндрюс не скрывал радости от результата:
"Это особенный день. Я очень горжусь командой и смелостью, которую мы продемонстрировали", — заявил наставник.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Юри Тилеманс, комментируя поражение, признал, что команда переживает непростой период.
"Мы были недостаточно хороши как команда. Это правда, и мы должны взять на себя ответственность и двигаться дальше", — сказал футболист.
Для Маурисио Почеттино этот матч стал первой домашней игрой во главе Манчестер Юнайтед, которая завершилась разгромом.Манчестер Юнайтед — Брентфорд 0:4 Голы: Уилсон, 19, 32; Айер, 82; Шаде, 90+1. Кстати, Жирона проиграла Эльденсе, несмотря на гол Ваната
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