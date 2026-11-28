В матче по Counter-Strike 2 на турнире PGL Major Singapore 2026 команда NAVI уступила Astralis со счётом 11:13 на карте Ancient во втором раунде второго этапа соревнований.

Первую половину встречи Astralis завершила с убедительным преимуществом — 10:2.

После смены сторон NAVI попыталась отыграться и выиграла девять из следующих 12 раундов. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы избежать поражения.

Лучшим игроком матча стал представитель Astralis ryu, завершивший карту со статистикой 22/15 и рейтингом 1,65. В составе NAVI больше всех убийств совершил b1t — 21.

После двух сыгранных матчей у Astralis две победы, а у NAVI — одна победа и одно поражение.

Датской команде осталось выиграть один матч для выхода в следующий этап, тогда как NAVI для этого необходимы ещё две победы.

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