Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев не смог пробиться в следующий этап PGL Major Singapore 2026.

Команда BC.Game, выступающая на турнире под тегом GOSH, уступила монгольскому коллективу Chinggis Warriors и завершила выступление на чемпионате.

Встреча первой стадии турнира проходила в формате BO3. Обе команды подошли к противостоянию с двумя поражениями, поэтому проигравший покидал соревнования, а победитель сохранял шансы на выход в следующий этап.

Серия завершилась победой Chinggis Warriors со счетом 2:1. Монголы оказались сильнее на Ancient (13:11) и Nuke (13:10). Единственную карту для BC.Game удалось выиграть на Dust2 — 13:6.

Команда s1mple покидает PGL Major Singapore 2026, так и не одержав ни одной победы. Ранее коллектив уступил Liquid (1:13) и FaZe (3:13).

Для Костылева этот турнир стал неудачной попыткой вернуться на большую сцену после продолжительного перерыва в выступлениях на мейджорах.

Напомним, ранее NaVi вылетели с BLAST SLAM IX.

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