Спортсменка из Волынской области Мария Лопушенко выиграла чемпионат Украины по рукопашному гопаку, хотя прежде не выступала на соревнованиях по этой дисциплине.

Национальное первенство прошло 21–22 ноября во Львове. Для представительницы Рожища это был дебют в рукопашном гопаке, который завершился завоеванием золотой медали.

Лопушенко занимается боксом в спортивном клубе PLAZA под руководством тренера Романа Лищука.

В 2023 году она выиграла бронзу на V летней Гимназиаде Украины по боксу, а в июне 2025-го одержала победу на международном турнире Hanácké beran в Чехии.

Рукопашный гопак — украинское боевое искусство, сочетающее ударную технику руками и ногами с элементами борьбы. В частности, правила предусматривают броски, болевые и удушающие приемы.

Напомним, украинская боксерша Кира Макогоненко отказалась выступать за США.

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