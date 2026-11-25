Боксерша из Волыни дебютировала в новом виде единоборств и стала чемпионкой Украины
Национальное первенство прошло 21–22 ноября во Львове. Для представительницы Рожища это был дебют в рукопашном гопаке, который завершился завоеванием золотой медали.
Лопушенко занимается боксом в спортивном клубе PLAZA под руководством тренера Романа Лищука.
В 2023 году она выиграла бронзу на V летней Гимназиаде Украины по боксу, а в июне 2025-го одержала победу на международном турнире Hanácké beran в Чехии.
Рукопашный гопак — украинское боевое искусство, сочетающее ударную технику руками и ногами с элементами борьбы. В частности, правила предусматривают броски, болевые и удушающие приемы.
Напомним, украинская боксерша Кира Макогоненко отказалась выступать за США.
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