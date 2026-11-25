В ночь на среду, 25 ноября, состоялся единственный матч игрового дня регулярного чемпионата НХЛ, в котором Вегас на выезде обыграл Эдмонтон.

Ойлерз потерпели четвертое поражение подряд, уступив сопернику со счетом 3:5.

Хозяева неудачно провели стартовый период, но усилиями Дака и Макдэвида сумели отыграться. Однако в заключительной двадцатиминутке Вегас забросил три шайбы и обеспечил себе победу.

Эдмонтон – Вегас – 3:5

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