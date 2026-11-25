В интервью talkSPORT Красюк, сотрудничавший с Усиком на протяжении 12 лет до прекращения партнерства в 2025 году, заявил, что с коммерческой точки зрения этот бой не оправдывает потенциальных рисков.

"Я советовал ему завершить карьеру еще после второго боя с Тайсоном Фьюри, ведь ему уже нечего доказывать. Он останется лучшим еще на долгие годы. Мне неприятно думать, что он может проиграть, подвергая себя такому неоправданному риску", — отметил Красюк.

При этом бывший промоутер не исключает победы украинца. По его мнению, опыт, психологическая зрелость и сила удара Усика могут стать решающими факторами. Однако время работает не в пользу боксера, которому скоро исполнится 40 лет, тогда как Бенавидес находится в расцвете сил.

Ранее Усик заявил о намерении вернуться из супертяжелого веса в первый тяжелый дивизион (до 90,7 кг). Его цель — собрать все чемпионские пояса категории, а потенциальный бой с Бенавидесом может состояться в 2027 году.

Впрочем, перед этим украинцу, вероятно, придется побороться за чемпионский титул. Среди возможных соперников называют австралийца Джея Опетаю.

Напомним, Уайлдеру нашли нового соперника на ближайший бой.

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