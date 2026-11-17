"Номер два - Усик": Потенциальный соперник украинца назвал топ-5 лучших боксеров
Обладатель титулов WBA и WBO в тяжелом весе Давид Бенавидес назвал свою пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
На второе место американец поставил бывшего абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика, который ранее выразил желание подраться с ним.
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Себя же Бенавидес определил как лидера собственного рейтинга.
"Мой топ-5 рейтинга pound-for-pound на данный момент: номер пять - Райан Гарсия, номер четыре - Наоя Иноуэ, номер три - Теренс Кроуфорд, номер два - Александр Усик и номер один - Давид Бенавидес", - сказал боксер в комментарии DAZN Boxing.
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Напомним, ранее Усик подтвердил готовность встретиться в ринге с Бенавидесом.
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