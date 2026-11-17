Валенсия и Венеция интересуются Довбиком
Интерес к форварду Болоньи проявляют испанская Валенсия и итальянская Венеция. Оба клуба уже запросили информацию о возможном переходе украинца, сообщил инсайдер Николо Скира в своем аккаунте в X.
#Valencia and #Venezia have asked info for #Bologna’s striker Artem #Dovbyk, who can leave Rossoblù in January to return to #ASRoma to be sold to another club. Valencia and Venezia are interested in him for a loan with the option to buy. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 17, 2026
По информации источника, команды рассматривают вариант аренды Довбика с опцией последующего выкупа.
Ожидается, что в январе 2027 года 29-летний футболист может досрочно завершить аренду в Болонье и вернуться в Рому, которой принадлежат права на игрока.
После этого римский клуб может трудоустроить нападающего в другой команде.
Напомним, Довбик перешел в Болонью летом 2026 года на правах аренды. В текущем сезоне Серии А украинец провел пять матчей и забил один гол.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!