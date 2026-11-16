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Футбол

Довбик входит в сферу интересов клубов Ла Лиги и Серии А

Украинский форвард может в январе досрочно вернуться в Рому из аренды в Болонье.
Сегодня, 11:48       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома во время зимнего трансферного окна займется поиском новой команды для украинского нападающего Артема Довбика, который сейчас выступает на правах аренды за Болонью.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, нынешний клуб украинца рассматривает возможность расторжения арендного соглашения, несмотря на то что оно рассчитано до конца текущего сезона.

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29-летний украинский форвард не входит в планы главного тренера "россоблу" Раффаэле Палладино, из-за чего уже в январе может досрочно покинуть команду и вернуться в римский клуб.

По информации источника, интерес к Довбику проявляют клубы испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.

В текущем сезоне украинский нападающий принял участие всего в пяти матчах в составе Болоньи, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Довбик входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков Болоньи.

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