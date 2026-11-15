Гвардиола намерен взять длительный перерыв

Испанский специалист Пеп Гвардиола определился со своими ближайшими планами, пишет The Telegraph.

Напомним, что тренер все еще находится без работы после своего ухода из Манчестер Сити.

В СМИ появились слухи, что Гвардиола может возглавить сборную США вместе Маурисио Почеттино.

Однако сам Пеп решил взять отпуск. Как утверждает издание, испанец намерен отдохнуть от футбола и, примерно, в течение года не планирует рассматривать предложения о работе.

Ранее также сообщалось, что Андреа Мальдера уже успелустановить антирекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!