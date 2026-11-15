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Футбол

Гвардиола намерен взять длительный перерыв

Испанец точно не возглавит сборную США.
Сегодня, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Испанский специалист Пеп Гвардиола определился со своими ближайшими планами, пишет The Telegraph.

Напомним, что тренер все еще находится без работы после своего ухода из Манчестер Сити.

В СМИ появились слухи, что Гвардиола может возглавить сборную США вместе Маурисио Почеттино.

Однако сам Пеп решил взять отпуск. Как утверждает издание, испанец намерен отдохнуть от футбола и, примерно, в течение года не планирует рассматривать предложения о работе.

Ранее также сообщалось, что Андреа Мальдера уже успелустановить антирекорд.

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