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Футбол

Барселона вскоре может получить солидное усиление

Родри обгоняет собственные сроки восстановления.
Сегодня, 16:28       Автор: Андрей Безуглый
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Полузащитник Барселоны Родри может вернуться на поле раньше срока, пишет AS.

Напомним, что хавбек травмировался в матче против Астон Виллы.

Ожидалось, что он сможет сыграть не раньше 8 декабря против Манчестер Сити, однако теперь считаетсяя, что испанец вернется раньше.

Сроки восстановления Родри сильно сместились из-за его успехов. Теперь возвращение хавбека ожидается в матче против Атлетико 2 декабря.

Также не исключено, что испанец может вернуться в заявку туром ранее на матч против Депортиво.

Ранее также сообщалось, что другой хавбек Барселоны получил очередное повреждение.

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