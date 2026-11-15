Барселона вскоре может получить солидное усиление

Полузащитник Барселоны Родри может вернуться на поле раньше срока, пишет AS.

Напомним, что хавбек травмировался в матче против Астон Виллы.

Ожидалось, что он сможет сыграть не раньше 8 декабря против Манчестер Сити, однако теперь считаетсяя, что испанец вернется раньше.

Сроки восстановления Родри сильно сместились из-за его успехов. Теперь возвращение хавбека ожидается в матче против Атлетико 2 декабря.

Также не исключено, что испанец может вернуться в заявку туром ранее на матч против Депортиво.

Ранее также сообщалось, что другой хавбек Барселоны получил очередное повреждение.

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